"Слишком сильный": Бетербиев отказался от боя с Усиком

Артур Бетербиев высказался относительно Александра Усика. В частности, боксер затронул тему возможного поединка против украинского чемпиона.

Ранее Бетербиев выражал желание драться с Усиком. Однако впоследствии боксер отказался от идеи драться с Александром, сообщает 24 канал со ссылкой на Fight Hub TV.

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Почему Бетербиев передумал

Артур Бетербиев отметил, что боя не будет, но он не совсем отказался от поединка с Александром Усиком. Боксер не против выйти в ринг с украинским чемпионом, но при одном условии.

Боя с Усиком не будет. Он слишком силен для меня, поскольку выступает в хевивейте. Если он вернется в мой дивизион, то я могу выйти с ним в ринг. Но не в супертяжелом весе. В крузервейте? Нет. Слишком сильный, слишком хороший,

– объяснил Бетербиев.

Артур Бетербиев также поделился мнением о втором бое Александра Усика против Тайсона Фьюри.

Фьюри провел хороший бой. Мне немного жаль, что сейчас в хевивейте нет больших имен. Имею в виду реально именитых бойцов. Например таких, которые были во времена Мухаммеда Али или Майка Тайсона. Сейчас Усик и Фьюри – лучшие бойцы в этом весе,

– сказал Бетербиев.

Напомним, что Александр Усик встречался ранее с Артуром Бетербиевым на любительском уровне. Украинский чемпион в трех поединках одержал две победы и потерпел одно поражение.