Раніше Бєтєрбієв висловлював бажання битись з Усиком. Проте згодом боксер відмовився від ідеї битись з Олександром, повідомляє 24 канал із посиланням на Fight Hub TV.

Читайте також Потенційного суперника Усика застерегли від бою проти українського чемпіона

Чому Бєтєрбієв передумав

Артур Бетєрбієв зазначив, що бою не буде, але він не зовсім відмовився від поєдинку з Олександром Усиком. Боксер не проти вийти у ринг з українським чемпіоном, але за однієї умови.

Бою з Усиком не буде. Він занадто сильний для мене, оскільки виступає в хевівейті. Якщо він повернеться в мій дивізіон, то я можу вийти з ним у ринг. Але не в надважкій вазі. У крузервейті? Ні. Занадто сильний, занадто хороший,

– пояснив Бєтєрбієв.

Артур Бєтєрбієв також поділився думкою про другий бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі.

Ф'юрі провів хороший бій. Мені трохи шкода, що зараз у хевівейті немає великих імен. Маю на увазі реально іменитих бійців. Наприклад таких, які були за часів Мухаммеда Алі або Майка Тайсона. Зараз Усик і Ф'юрі – найкращі бійці в цій вазі,

– сказав Бєтєрбієв.

Нагадаємо, що Олександр Усик зустрічався раніше з Артуром Бєтєрбієвим на аматорському рівні. Український чемпіон у трьох поєдинках здобув дві перемоги та зазнав однієї поразки.