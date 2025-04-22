"Видел много взрывов прямо из своего окна": звезда UFC из Грузии об атаке России по Одессе

Поздно вечером 21 апреля Россия цинично атаковала Одессу. После мощных взрывов в городе вспыхнули пожары, которые привели к разрушениям гражданской инфраструктуры, жилых домов, учебного заведения и транспортных средств.

Грузинский боксер Роман Долидзе рассказал своей аудитории в инстаграме о вражеской атаке по Одессе. Известный боец UFC находился на момент очередной атаки как раз в Одессе. Именно в этом украинском городе Долидзе стал профессиональным бойцом, информирует 24 Канал.

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Долидзе об атаке по Одессе

Из своего окна Долидзе видел ту ужасную серию взрывов, которая привела к большим повреждениям. Впоследствии стало известно, что враг попал по густонаселенному району.

Я часто приезжаю в Украину, меня многое связывает с Одессой – здесь я начал учиться, заниматься единоборствами, здесь я стал профессиональным бойцом. И до сих пор у меня осталось много друзей. Сегодня (21 апреля – 24 Канал) Одессу бомбили особенно сильно (из того, что я видел) – я видел много взрывов просто из своего окна. Это должно закончиться. Всем мира и добра,

– написал под видео Долидзе.

Видео взрывов в Одессе во время атаки России

Напомним, что 15 марта текущего 2025-го года Долидзе провел бой против Марвин Веттори, которого победил по единогласному решению судей в Лас-Вегасе (США). Для грузинского бойца эта победа стала 15-й (8 – нокаутом) при 3-х поражениях в 18-ти боях.

Ранее другая грузинская звезда UFC Илия Топурия осудил российскую агрессию, которая продолжает убивать украинцев, и вспомнил последствия агрессии России в его родной стране.