Грузинський боксер Роман Долідзе розповів своїй аудиторії в інстаграмі про ворожу атаку по Одесі. Відомий боєць UFC перебував на момент чергової атаки якраз в Одесі. Саме у цьому українському місті Долідзе став професійним бійцем, інформує 24 Канал.

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Долідзе про атаку по Одесі

Із свого вікна Долідзе бачив ту жахливу серію вибухів, яка призвела до великих пошкоджень. Згодом стало відомо, що ворог поцілив по густонаселеному району.

Я часто приїжджаю в Україну, мене багато що пов’язує з Одесою – тут я почав навчатися, займатися єдиноборствами, тут я став професійним бійцем. І досі в мене залишилося багато друзів. Сьогодні (21 квітня – 24 Канал) Одесу бомбили особливо сильно (з того, що я бачив) – я бачив багато вибухів просто зі свого вікна. Це має закінчитися. Усім миру та добра,

– написав під відео Долідзе.

Відео вибухів в Одесі під час атаки Росії

Нагадаємо, що 15 березня поточного 2025-го року Долідзе провів бій проти Марвін Ветторі, якого переміг за одноголосним рішенням суддів у Лас-Вегасі (США). Для грузинського бійця ця перемога стала 15-ю (8 – нокаутом) при 3-х поразках у 18-ти боях.

Раніше інша грузинська зірка UFC Ілія Топурія засудив російську агресію, яка продовжує вбивати українців, та згадав наслідки агресії Росії у його рідній країні.