Грузинський боєць змішаних єдиноборств розніс росіян, які продовжують приносити горе у наше життя. Ілія Топурія засудив російських політиків на чолі із Владіміром Путіним, пише 24 Канал із посиланням на PBD Podcast.

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Топурія виступив проти російської агресії

Зірковий колишній чемпіон UFC пригадав, як на власні очі бачив наслідки російської агресії у рідній Грузії.

Я проти того, щоб вбивали людей. Я завжди буду голосувати за мир, завжди. Тому не знаю настільки глибоко про те, хто… Але те, що я знаю зі своєї історії, зі свого життя, що вони – росіяни… Путін, скажімо так, політики, які керують Росією, – їм начхати на всіх. Я жив у Грузії у 2008 році, я бачив, що вони робили з моїм народом,

– заявив Топурія.

Пригадаємо, що Ілія Топурія вигнав російського журналіста, який поставив провокативне запитання, із пресконференції, яку давав після перемоги на турнірі UFC 308 (26 жовтня 2024-го року над американцем Максом Голловеєм). Грузин довів вже свою переможну серію до 16 перемог поспіль.

Топурія, який виступає під прапорами Грузії та Іспанії, наприкінці минулого року відзначив, що збирається піднятися в іншу вагову категорію та провести бій проти Чарльза Олівейри.