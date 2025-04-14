Українська бійчиня у ефектному стилі здолала досвідчену бразилійку. Сутичка між Катериною Шакаловою та Джуліаною Валескас завершилась достроково, пише 24 канал.

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Як Шакалова перемогла Веласкес

Українка закрила питання переможця поєдинку у першому раунді. Шакалова успішно виконала тейк-даун і перевела бій в партер, де не залишила шансів ексчемпіонці Bellator.

Катерина Шакалова після боротьби на канвасі октагону вийшла переможницею. Українська бійчиня задушливим прийомом змусила бразилійку Джуліану Веласкес капітулювати.

Шакалова "задушила" Веласкес: дивіться відео

У результаті Катерина Шакалова пробилась у наступний раунд турніру. Українська бійчиня у півфіналі PFL 2025 битиметься проти Джени Бішоп.