Поєдинок завершився перемогою Романа Криклі. Український чемпіон One Championship достроково завершив поєдинок проти британця, повідомляє 24 канал.

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Ефектна перемога Криклі

Роман Крикля здолав Ліндона Ноулза у першому раунді. Український боєць вдарив суперника коліном уголову та відправив його у нокдаун.

Британець зміг піднятись після потужного удару та продовжити бій. Однак згодом пропустив ще один удар та впав на підлогу. У підсумку рефері зупинив поєдинок.

Нагадаємо, що Роман Крикля один з найсильніших бійців One Championship. Перемога над британцем стала п'ятою поспіль, яку український чемпіон здобув достроково.