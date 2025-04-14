Украинская бойчиха в эффектном стиле одолела опытную бразильянку. Схватка между Екатериной Шакаловой и Джулианой Валескас завершилась досрочно, пишет 24 канал.

Читайте также Украинец эффектно нокаутировал соперника в первом раунде: мощное видео

Как Шакалова победила Веласкес

Украинка закрыла вопрос победителя поединка в первом раунде. Шакалова успешно выполнила тейк-даун и перевела бой в партер, где не оставила шансов экс-чемпионке Bellator.

Екатерина Шакалова после борьбы на канвасе октагона вышла победительницей. Украинская бойчиха удушающим приемом заставила бразильянку Джулиану Веласкес капитулировать.

Шакалова "задушила" Веласкес: смотрите видео

В результате Екатерина Шакалова пробилась в следующий раунд турнира. Украинская бойчиха в полуфинале PFL 2025 сразится против Дженны Бишоп.