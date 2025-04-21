Британский боксер эффектно нокаутировал соперника в реванше: видеообзор боя

В воскресенье, 20 апреля, в Бирмингеме состоялся фантастический вечер бокса. В главном поединке Бен Уиттакер сражался против Лиама Кэмерона.

Уиттакер одолел Кэмерона в реванше за титул IBF International. Британец завершил бой против бывшего чемпиона Содружества досрочно, сообщает 24 канал.

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Как Уиттакер защитил титул

Бен Уиттакер, как и положено фавориту, активно начал бой против Лиама Кэмерона. Уже во втором раунде британский боксер точным ударом попал в челюсть соперника.

Уиттакер сразу пошел добивать Кэмерона. В результате рефери остановил бой и засчитал досрочную победу Бена в реванше с Кэмероном.

Обзор боя Уиттакер – Кэмерон:

Напомним, что в первой между Уиттакером и Кэмероном завершился ничьей. Тогда боксеры в пятом раунде выпали за ринг. Бен не смог продолжить поединок из-за боли в ноге после падения.