Британский боксер эффектно нокаутировал соперника в реванше: видеообзор боя
- Бен Уиттакер победил Лиама Кэмерона в реванше за титул IBF International, завершив бой досрочно.
- Во втором раунде Уиттакер попал в челюсть соперника, после чего рефери остановил бой.
В воскресенье, 20 апреля, в Бирмингеме состоялся фантастический вечер бокса. В главном поединке Бен Уиттакер сражался против Лиама Кэмерона.
Уиттакер одолел Кэмерона в реванше за титул IBF International. Британец завершил бой против бывшего чемпиона Содружества досрочно, сообщает 24 канал.
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Как Уиттакер защитил титул
Бен Уиттакер, как и положено фавориту, активно начал бой против Лиама Кэмерона. Уже во втором раунде британский боксер точным ударом попал в челюсть соперника.
Уиттакер сразу пошел добивать Кэмерона. В результате рефери остановил бой и засчитал досрочную победу Бена в реванше с Кэмероном.
Обзор боя Уиттакер – Кэмерон:
Напомним, что в первой между Уиттакером и Кэмероном завершился ничьей. Тогда боксеры в пятом раунде выпали за ринг. Бен не смог продолжить поединок из-за боли в ноге после падения.