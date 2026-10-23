Непобедимый боксер, желающий сразиться с Усиком, получил другого соперника

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в первом тяжелом весе Давид Бенавидес встретится с обладателем титула WBC, поляком Михалом Чесляком, 5 декабря. На кону в этом поединке будут стоять три чемпионских пояса – WBA, WBC и WBO.

Об этом сообщили на странице The Ring в инстаграме. Изначально бой планировалось провести 12 декабря, однако дату изменили из-за боксерского шоу с участием Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа, запланированного на 11 декабря.

Детали поединка Бенавидес – Чесляк

Бенавидес подходит к противостоянию с Чесляком с непобедимым рекордом. У американца 32 победы на профессиональном ринге, а его соперник из Польши одержал 28 побед и потерпел два поражения.

Победа позволит Бенавидесу объединить три из четырех основных титулов в крузервейте и приблизиться к еще одному масштабному противостоянию.

Бенавидес хочет провести бой с Усиком

Одной из главных целей американского чемпиона является поединок против Александра Усика. Бенавидес рассматривает возможность встречи с украинцем именно в первом тяжелом весе, хотя не исключает и вариант боя в супертяжелом дивизионе.

По мнению Бенавидеса, потенциальное противостояние с Усиком может стать одним из самых знаковых поединков в истории крузервейта. Если американец победит Чесляка, на кону его будущего боя с украинцем могут оказаться титулы WBA, WBO и WBC.

Усик в последний раз выступал в первом тяжелом весе в 2018 году, когда стал абсолютным чемпионом мира в этом дивизионе. Впоследствии украинец перешел в супертяжелый вес, где завоевал титулы в главном дивизионе профессионального бокса.