Непереможний боксер, який хоче битися з Усиком, отримав іншого суперника

Про це повідомили на інстаграм-сторінці The Ring. Спочатку бій планували провести 12 грудня, однак дату змінили через боксерське шоу за участю Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа, заплановане на 11 грудня.

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Деталі поєдинку Бенавідес – Чесляк

Бенавідес підходить до протистояння з Чесляком із непереможним рекордом. Американець має 32 перемоги на професійному рингу, а його суперник із Польщі здобув 28 перемог та має дві поразки.

Перемога дозволить Бенавідесу об'єднати три з чотирьох основних титулів у крузервейті та наблизитися до ще одного масштабного протистояння.

Бенавідес хоче провести бій з Усиком

Однією з головних цілей американського чемпіона є поєдинок проти Олександра Усика. Бенавідес розглядає можливість зустрічі з українцем саме в першій важкій вазі, хоча не виключає й варіанту бою в надважкому дивізіоні.

На думку Бенавідеса, потенційне протистояння з Усиком може стати одним із найвизначніших поєдинків в історії крузервейту. Якщо американець переможе Чесляка, на кону його майбутнього бою з українцем можуть опинитися титули WBA, WBO та WBC.

Усик востаннє виступав у першій важкій вазі у 2018 році, коли став абсолютним чемпіоном світу в цьому дивізіоні. Згодом українець перейшов до надважкої ваги, де здобув титули в головному дивізіоні професійного боксу.