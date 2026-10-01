36-річний британський боксер скористався подією, аби вшанувати пам'ять своїх близьких друзів і колег, які трагічно загинули. Про це повідомляє 24 Канал.

Трагічні втрати у команді Джошуа

Наприкінці грудня 2025 року Джошуа разом зі своєю командою потрапив у страшну автомобільну аварію в Нігерії. У тій ДТП загинули його тренери Сіна Гамі та Латіф Айоделе. Окрім наставників, боксер також згадав легендарного Ріккі Хаттона, який пішов із життя у вересні 2025 року у віці 46 років через самогубство.

Повернення на ринг після аварії

Попри фізичну та психологічну травму, яку він пережив, Джошуа знайшов у собі сили продовжити професійну кар'єру. 25 липня британець успішно повернувся на ринг, здобувши перемогу нокаутом над албанцем Крістіаном Пренгою вже у другому раунді.

Взимку на Ентоні очікує головна подія року. До майбутнього поєдинку боксер уже активно готується, повернувшись до повноцінного тренувального процесу.

Деталі майбутнього супербою

Довгоочікуваний масштабний поєдинок між Джошуа та 38-річним Ф'юрі офіційно призначено на 11 грудня. Бій прийматиме Principality Stadium у Кардіффі, а на кону стоятиме титул чемпіона світу за версією WBA Super.