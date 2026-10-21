За його словами, такий варіант зробив би протистояння більш значущим, адже на кону можуть опинитися одразу три чемпіонські пояси. Про це повідомляє Boxing News Online.

Бенавідес про бій з Усиком

Наразі американець володіє титулами WBA та WBO у першій важкій вазі. 5 грудня у Фініксі, штат Аризона, він має зустрітися з чемпіоном світу за версією WBC Міхалом Чесляком. Перемога в цьому поєдинку може відкрити Бенавідесу шлях до об'єднавчого бою з Усиком.

Коли ми говоримо про Усика, я не знаю, чи йдеться про бій у надважкій, чи в першій важкій вазі. Хіба Усик не звільнив усі свої титули? На мою думку, у першій важкій вазі це був би масштабніший бій, адже якщо я завоюю пояс WBC, на кону стоятимуть три титули. Це, ймовірно, був би один із найбільших поєдинків в історії крузервейту,

– заявив Бенавідес.

Раніше серед можливих суперників українського боксера називали Тайсона Ф'юрі, який може провести з ним третій поєдинок, а також Деонтея Вайлдера. Водночас, за наявною інформацією, переговори щодо бою з Вайлдером зайшли в глухий кут.

Сам Усик раніше виступав у першій важкій вазі, де став абсолютним чемпіоном світу, а згодом досяг аналогічного результату в надважкій категорії.