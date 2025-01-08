Беринчик официально возвращается в ринг: где и с кем проведет бой чемпион мира из Украины

Промоутерская компания Top Rank анонсировала возвращение Дениса Беринчика в ринг. Украинский чемпион мира проведет бой против непобедимого американского боксера Кейшона Дэвиса.

Следующий соперник имеет идеальную статистику – 12 боев в профессионалах, в которых одержал 12 побед (8 – нокаутом). Наш Денис Беринчик тоже подходит к поединку со 100-процентным результатом – 19 встреч, 19 побед (9 – нокаутом), пишет 24 Канал со ссылкой на Top Rank.

К теме Беринчик – Дэвис: стало известно, кто будет драться в андеркарде перед боем украинца

Беринчик – Дэвис: битва непобедимых боксеров

Очный бой Беринчика и Дэвиса состоится уже 14-го февраля 2025-го года в Нью-Йорке (США), на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден". Top Rank уже выпустила постер-анонс поединка.

Для Дениса это будет первая защита пояса WBO в легком весе.

Интересно, что соперник Беричника моложе украинца на 11 лет. Денису стукнуло уже 36 лет, а Дэвису – только 25. Как раз через 14 дней после проведения поединка Кейшон будет праздновать свое 26-летие.



Постер боя Беринчик – Дэвис / Фото Top Rank

Последние бои Беринчика и Дэвиса

Последний раз Беринчик выходил в ринг 18 мая 2024-го года. В эту ночь также дрался его звездный земляк Александр Усик, который проводил первый бой против Тайсона Фьюри. Денис встречался с чемпионом мира в трех весовых категориях из Мексики Эмануэлем Наваррете. Именно последний был фаворитом данного поединка.

Боксеры провели все установленные раунды, а победу по раздельному решению судей неожиданно одержал украинский боксер. Именно в том бою Беринчик выиграл титул чемпиона WBO в легком весе. Денис стал 14-м украинским боксером в истории, который получил чемпионское звание.

Кейшон Дэвис в последний раз дрался на профи-ринге 8 ноября 2024-го года. Американец одержал победу нокаутом над аргентинцем Густаво Лемосом на "Scope Arena" в Норфолк, Вирджиния. Это был третий бой Дэвиса в 2024-м году и третий победный.