Наступний суперник має ідеальну статистику – 12 боїв у професіоналах, у яких здобув 12 перемог (8 – нокаутом). Наш Денис Берінчик теж підходить до поєдинку із 100-відсотковим результатом – 19 зустрічей, 19 звитяг (9 – нокаутом), пише 24 Канал із посиланням на Top Rank.

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Берінчик – Девіс: битва непереможних боксерів

Очний бій Берінчика та Девіса відбудеться вже 14-го лютого 2025-го року у Нью-Йорку (США), на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден". Top Rank вже випустила постер-анонс поєдинку.

Для Дениса це буде перший захист поясу WBO у легкій вазі.

Цікаво, що суперник Берічника молодший за українця на 11 років. Денису стукнуло вже 36 років, а Девісу – лише 25. Якраз за 14 днів після проведення двобою Кейшон святкуватиме своє 26-річчя.



Постер бою Берінчик – Девіс / Фото Top Rank

Останні бої Берінчика та Девіса

Востаннє Берінчик виходив у ринг 18 травня 2024-го року. У цю ніч також бився його зірковий земляк Олександр Усик, який проводив перший бій проти Тайсона Ф'юрі. Денис зустрічався із чемпіоном світу у трьох вагових категоріях із Мексики Емануелем Наваррете. Саме останній був фаворитом даного двобою.

Боксери провели усі встановлені раунди, а перемогу за роздільним рішенням суддів несподівано здобув український боксер. Саме у тому бою Берінчик виграв титул чемпіона WBO у легкій вазі. Денис став 14-м українським боксером в історії, який здобув чемпіонське звання.

Кейшон Девіс востаннє бився на профі-ринг 8 листопада 2024-го року. Американець здобув перемогу нокаутом над аргентинцем Густаво Лемосом на "Scope Arena" у Норфолк, Вірджинія. Це був третій бій Девіса у 2024-му році та третій переможний.