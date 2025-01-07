Стало відомо, хто буде битись в андеркарді перед поєдинком Берінчика. Між собою зустрінуться американський та грецький боксери, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

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Андеркард бою Берінчик – Девіс

Перед головною подією вечора боксу у рингу зійдуться американець Джаред Андерсон та Грек Маріас Колліас.

Зазначимо, що в останньому поєдинку Андерсон програв достроково у п'ятому раунді конголезькому супертяжу Мартіну Баколе. Щодо Колліаса, то він у першому раунді нокаутував грузина Тамаза Ізорію.

Раніше повідомляли, що вечір боксу має відбутись в Нью-Йорку на "Медісон-сквер-гарден".