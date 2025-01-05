39-річний боксер 30 січня вийде у ринг проти Крістіана Хавʼєра Аяли із Аргентини. Це буде перший бій для Тараса Шелестюка із 1 березня 2022-го року. Про бій на своїй сторінці в інстаграмі підтвердив сам український боксер, інформує 24 Канал.

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Великий камбек українця

Саме тоді непереможний український боксер востаннє виходив у ринг. Шелестюк проводив двобій проти венесуельця Габріеля Маестре. У 10-раундовій зустрічі судді не виявили переможця – нічия (97-93, 94-96 та 95-95).

Довідка. Тарас Шелестюк провів на профі-рингу 20 боїв, у яких здобув 19 перемог (11 – нокаутом). Також була зафіксована єдина нічия з Маестре.

Цікаво, що битва проти Хав'єра Аяли відбудеться у тому ж місці, де й минулий бій Шелестюка – у Montreal Casino (Монреаль, Канада). Українець закликав прийти та підтримати його у 10-раундовому поєдинку.

Що відомо про Тараса Шелестюка