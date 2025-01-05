39-летний боксер 30 января выйдет в ринг против Кристиана Хавьера Аялы из Аргентины. Это будет первый бой для Тараса Шелестюка с 1 марта 2022-го года. О бое на своей странице в инстаграме подтвердил сам украинский боксер, информирует 24 Канал.
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Большой камбэк украинца
Именно тогда непобедимый украинский боксер в последний раз выходил в ринг. Шелестюк проводил поединок против венесуэльца Габриэля Маэстре. В 10-раундовой встрече судьи не выявили победителя – ничья (97-93, 94-96 и 95-95).
Справка. Тарас Шелестюк провел на профи-ринге 20 боев, в которых одержал 19 побед (11 – нокаутом). Также была зафиксирована единственная ничья с Маэстре.
Интересно, что битва против Хавьера Аялы состоится в том же месте, где и прошлый бой Шелестюка – в Montreal Casino (Монреаль, Канада). Украинец призвал прийти и поддержать его в 10-раундовом поединке.
Что известно о Тарасе Шелестюке
- На любительском уровне провел 210 поединков (195 побед и 15 поражений).
- Боксер из донецкой Макеевки, который в 2010-м году стал бронзовым призером чемпионата Европы в Москве.
- Уже в следующем году Шелестюк стал чемпионом мира в азербайджанском Баку.
- А на Олимпийских играх-2012 завоевал "бронзу" Лондона. В полуфинале Тарас уступил британцу Фреду Эвансу (10-11).