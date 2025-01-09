"Новая эра": соперник Беринчика прокомментировал предстоящий бой с украинцем

Кейшон Дэвис высказался относительно Дениса Беринчика. Американец поделился мыслями о предстоящем бое с украинским боксером.

14 февраля, в Нью-Йорке состоится вечер бокса, где главным событием станет поединок Беринчик – Дэвис. Место проведения поединка легендарный "Мэдисон-сквер-гарден".

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Дэвис о Беринчике

Непобежденный американский боксер оценил предстоящее противостояние с Денисом Беринчиком, сообщает 24 канал со ссылкой на FightNews.

Кейшон Дэвис подогрел интерес к бою с украинским боксером. Американец отметил, что это будет большой вечер бокса, который ознаменует начало новой истории в легком весе.

Это возможность, которую я ждал. Денис Беринчик вызвал меня, и я ответил. Новая эра в легком весе начинается 14 февраля. Приходите или смотрите это в прямом эфире, потому что то, что я собираюсь сделать, нужно увидеть, чтобы поверить,

– сказал Дэвис.

Отметим, что Денис Беринчик в поединке будет защищать пояс WBO, который получил в бою с Эммануэлем Наваретте. Что касается Дэвиса, то в последнем противостоянии Кейшон досрочно одолел Густаво Лемоса.