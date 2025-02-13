Рекордный гонорар: названа сумма, которую получит Беринчик за бой с Дэвисом

В ночь с 14 на 15 февраля в Нью-Йорке состоится фантастический вечер бокса. Денис Беринчик впервые защитит титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO.

Стало известно, сколько заработает "Украинский танк" за бой с Кейшоном Дэвисом. Беринчик получит рекордную сумму денег за свою 10-летнюю карьеру, сообщает 24 канал со ссылкой на Чемпион.

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Беринчик заработает огромные деньги

По имеющейся информации, гонорар Беринчика станет крупнейшим в его карьере. За бой против Кейшона Дэвиса Денис заработает около 400 тысяч долларов.

Ранее рекордный гонорар "Украинский танк" получил за поединок в мае прошлого года. Тогда Денис дрался против Эмануэля Наваррете.

За противостояние с мексиканским боксером Беринчик получил 300 тысяч долларов. Более того, "Украинский танк" получил титул чемпиона мира в легком весе по версии WBO.