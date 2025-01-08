Беринчик – Дэвис: кто подерется в андеркарде вечера бокса

Уже 14 февраля 2025 года внимание украинских фанов бокса будет снова приковано к своим экранам. В этот день свой бой проведет чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик.

Бой украинского чемпиона мира возглавит вечер бокса, который состоится в Нью-Йорке. Денис Беринчик сразится против непобедимого американца Кейшона Дэвиса, который моложе его аж на 11 лет.

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Андеркард вечера бокса

Это будет первая защита титула WBO для Дениса Беринчика, который он выиграл в мае 2024-го года, победив Эмануэля Наваррете. Бой состоится на легендарной "Мэдисон-сквер-гарден".

Также уже частично известно, кто подерется в андеркарде боя Беринчик – Дэвис. В ринг выйдут Вито Мелницки и Конор Койл, Жан Карлос Торрес проведет поединок против Рохана Поланко. Мануэль Хаймес встретится с Абдуллой Мейсоном. Также анонсированы поединки Тайгера Джонсона и Нико Уолша, пишет 24 Канал со ссылкой на аккаунт Top Rank в соцсети Х.

К слову. Нико Уолш – внук легендарного Мохаммеда Али.

Андеркард вечера бокса возглавит бой между Ксандером Заясом и Славой Шпомером.

Главному поединку вечера бокса добавляет интереса тот факт, что оба боксера подойдут к очной встрече со 100-процентной статистикой побед. Беринчик победил во всех своих 19-ти боях (9 – нокаутом), а Дэвис – в 12-ти поединках (8 раз отправлял соперников в нокаут). В тот вечер кто-то из них потерпит первое поражение в своей карьере.

Беринчик уже обратился к своему следующему сопернику, пообещав, что американец не получит "легкой прогулки" 14 февраля. Глава Top Rank Боб Арум уже тоже оценил важность этого поединка для истории бокса.