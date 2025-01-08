Бой между Денисом Беринчиком и Кейшоном Дэвисом состоится уже 14 февраля 2025-го года в американском Нью-Йорке. Боксеры выйдут в ринг легендарной арены "Мэдисон-сквер-гарден".

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Что сказал Беринчик Дэвису

Это будет первая защита чемпионского пояса WBO для украинского боксера. Сразу после официального объявления поединка Денис Беринчик обратился к своему от себя на 11 лет сопернику, информирует 24 Канал со ссылкой на Fightnews.com.

Отметим, что Беринчику уже исполнилось 36 лет. Зато Кейшону Дэвису только 25 лет.

Я не собираюсь делать громких заявлений или засыпать оппонента комплиментами. Скажу лишь одно. Не расслабляйся, парень. Это будет нелегкий бой для тебя,

– сказал украинский боксер.

Оба боксера подходят к очной битве с идеальной статистикой. Беринчик провел 19 боев на профи-ринге, во всех из них победил (9 – нокаутом). Дэвис одержал 12 побед в 12-ти встречах (8 – нокаутом). Кто-то в предстоящем поединке потерпит первое поражение в карьере.

В 2024-м году Кейшон Дэвис провел аж три поединка. В последнем американец нокаутировал аргентинца Густаво Лемоса. Денис Беринчик по раздельному решению судей победил мексиканца и фаворита боя Эмануэля Наваррете. Как раз в том поединке украинец выиграл чемпионский титул в легком весе.