Бій між Денисом Берінчиком та Кейшоном Девісом відбудеться вже 14 лютого 2025-го року в американському Нью-Йорку. Боксери вийдуть у ринг легендарної арени "Медісон-сквер-гарден".

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Що сказав Берінчик Девісу

Це буде перший захист чемпіонського поясу WBO для українського боксера. Одразу після офіційного оголошення поєдинку Денис Берінчик звернувся до свого від себе на 11 років суперника, інформує 24 Канал із посиланням на Fightnews.com.

Відзначимо, що Берінчику вже виповнилось 36 років. Натомість Кейшону Девісу лише 25 років.

Я не збираюся робити гучних заяв чи засипати опонента компліментами. Скажу лише одне. Не розслабляйся, хлопче. Це буде нелегкий бій для тебе,

– сказав український боксер.

Обидва боксери підходять до очної битви із ідеальною статистикою. Берінчик провів 19 боїв на профі-рингу, в усіх із них тріумфував (9 – нокаутом). Девіс здобув 12 перемог у 12-ти зустрічах (8 – нокаутом). Хтось у майбутньому поєдинку зазнає першої поразки у кар'єрі.

У 2024-му році Кейшон Девіс провів аж три поєдинки. В останньому американець нокаутував аргентинця Густаво Лемоса. Денис Берінчик за роздільним рішенням суддів переміг мексиканця та фаворита бою Емануеля Наваррете. Якраз у тому двобою українець виграв чемпіонський титул у легкій вазі.