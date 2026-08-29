Поединок Беринчик – Ноукс состоится в андеркарде главного события вечера – боя в супертяжелом весе между Мозесом Итаумой и Филиппом Хрговичем. Бой с участием украинца станет главным в андеркарде и предшествует мейн-ивенту.
Как посмотреть онлайн бой Беринчик – Ноукс
В Украине вечер бокса в Лондоне будет транслировать медиасервис MEGOGO. Трансляция шоу ориентировочно начнется в 20:15 по киевскому времени.
Выход Дениса Беринчика на ринг ожидается около 23:00. Однако время начала поединка может измениться в зависимости от продолжительности предыдущих боев.
Событие можно будет посмотреть на MEGOGO по подпискам "Оптимальная", "Спорт" и всем пакетам MEGOPACK.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Для украинской аудитории медиасервис обеспечивает украиноязычную трансляцию. Она будет доступна в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", а также на собственном канале MEGOGO "Гонг" и на отдельном всплывающем канале в разделе "Телевидение", который появится на сервисе в день мероприятия.
Беринчик – Ноукс: что известно
Для Беринчика это первый бой после поражения нокаутом от Кейшона Дэвиса в феврале 2025 года. Тогда украинец лишился титула чемпиона мира WBO в легком весе.
38-летний спортсмен из Луганской области проводил тренировочный лагерь в Буковеле и накануне прибыл на бой в Англию.
Бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко заявил, что для Беринчика бой против Ноукса – это последний шанс получить возможность побороться за чемпионский пояс.