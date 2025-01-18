"Очень большая сумма": экс-чемпион мира назвал условие, при котором Фьюри вернется в бокс

Тайсон Фьюри почти через месяц после поражения от Александра Усика объявил о завершении карьеры. "Цыганский король" решил, что пришло время отдыхать.

Билли Джо Сондерс высказался относительно решения Фьюри. Бывший чемпион мира считает, что британский боксер может вернуться на ринг, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Читайте также "Пришло время": известный тренер оценил окончание карьеры Фьюри

Вернется ли Фьюри в бокс?

Билли Джо Сондерс отметил, что учитывая то, что Тайсон Фьюри сделал за свою карьеру для бокса и британских фанатов, он может завершить карьеру. Однако, если ему будет скучно он с легкостью вернется обратно.

Сондерс считает, что за бой против Энтони Джошуа Тайсон Фьюри вполне возможно получит желаемые 500 миллионов. Только при этом условии может состояться поединок.

Он, видимо, уже заработал 500 миллионов. Зачем ему сейчас возвращаться в тренировочный лагерь, подвергать себя стрессу и получать удары в его возрасте? Думаю, что для Тайсона это должна быть очень большая сумма, чтобы он снова решился на это. И я считаю, что цифра, которую он озвучил, должна быть выполнена, чтобы этот бой состоялся,

– сказал Сондерс.

Напомним, что в последний раз Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику единогласным решением судей. Во втором поединке гонорар "Цыганского короля" составлял всего около 80 миллионов долларов.