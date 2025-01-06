Тотальное уныние: известный промоутер оценил возможное возвращение Кличко в ринг

Все больше слухов появляется вокруг возможного возвращения Владимира Кличко на ринг. Известный промоутер Боб Арум отреагировал на всю эту информацию о вероятном камбэке легенды бокса.

Владимир Кличко мечтает стать старейшим чемпионом мира по боксу. Для этого ему нужно не только вернуться в ринг, но и одержать победу в титульном бою. Только тогда Кличко-младший сможет превзойти рекорд Джорджа Формана, который в 45 лет выиграл чемпионский титул.

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Реакция Арума на возможное возвращение Кличко

Боб Арум вспомнил путь Джорджа Формана к этому достижению и высказался о планах украинца. Известный промоутер не верит, что Владимиру удастся стать старейшим чемпионом мира без промежуточных поединков, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Не забывайте, что когда вернулся Форман, то ему было не 45 лет, а 41, и он проигрывал. Он прошел определенные испытания. А Кличко хочет вернуться в 48 лет и не проводить промежуточные бои. Мне нравятся братья Кличко, как и все украинские боксеры. Но я не верю в то, что Кличко может вернуться и выйти на титульный бой в супертяжелом весе без серии промежуточных поединков,

– заявил Боб Арум.

Напомним. Владимир Кличко повесил перчатки на гвоздь после поражения от Энтони Джошуа, которое было 29 апреля 2017-го года. А уже 3 августа того же года украинский боксер объявил об окончании карьеры.

На фоне слухов о вероятном возвращении Кличко-младшего в СМИ начали приписывать ему реванш против Тайсона Фьюри. В ноябре 2015-го "Цыганский король" победил Кличко-младшего по единогласному решению судей после проведения всех 12 раундов.

Вроде бы британец не против дать реванш Владимиру, но при условии солидного гонорара. Фьюри уже обвинил украинца во лжи, заявив, что Кличко интересует не титул старейшего чемпиона мира, а просто большие деньги.