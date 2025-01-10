Это не Усик: глава Top Rank назвал самого опасного боксера в супертяжелом весе

Глава Top Rank Боб Арум поделился мыслями относительно самого сильного и опасного супертяжеловеса современности. Спортивный функционер отметил перспективного американского боксера.

Промоутер Василия Ломаченко считает, что это Джаред Андерсон. Арум подчеркнул физические данные и качества американского супертяжеловеса, сообщает 24 канал со ссылкой на Yardbarker.

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Арум об Андерсоне

Глава Top Rank Боб Арум отметил,, что он не изменит свое мнение относительно Джареда Андерсона. Спортивный функционер считает, что американец самый небезопасный боксер в хевивейте.

Британец отметил, что Андерсон выносливый и имеет хороший удар. Промоутер Ломаченко подчеркнул, что Джаред продемонстрирует хороший бой против Мариоса Коллиаса.

Джаред – наиболее опасный боксер в современном супертяжелом весе. В этом году я жду от него мести за поражение. Вы даже не представляете, какое шоу мы готовим для болельщиков на MSC,

– сказал Арум.

Напомним, что Джаред Андерсон сразится с Мариосом Коллиасом в андеркарде вечера бокса 14 февраля. Главным событием шоу станет бой украинского боксера Дениса Беринчика против Кейшона Дэвиса на "Мэдисон-сквер-гарден".