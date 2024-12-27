Бой украинского боксера назвали лучшим в 2024 году

Спортивное издание The Sweet Science определилось с лучшим боксерским поединком 2024 года. Эксперты выделили поединок Сергея Богачука.

21 декабря Сергей Богачук подрался в андеркарде реванша Александр Усик – Тайсон Фьюри. Однако не победу над британцем Ишмаэлем Дэвисом в Эр-Рияде стала лучшим боем уходящего года,.

Стоит внимания Звездный боксер хочет подраться с Усиком: он уже побеждал украинца

Лучший бой 2024 года

Портал The Sweet Science выделило бой Богачука против Вирджила Ортиса из США. Их встреча на одном ринге состоялась 10 августа 2024-го года на "Michelob Ultra Arena" в Парадайге, Невада, пишет 24 Канал.

Боксеры прошли все установленные раунды и показали бокс на грани морально-волевых качеств. И Богачук, и Ортис не жалели друг друга и сразу бросились в атаку. В 8-м раунде украинец был близок к досрочной победе, отправив Вирджила в нокдаун. Однако американский боксер сумел подняться и продолжить поединок.

В чемпионских раундах Ортис мог отомстить украинцу, но Богачук удержался на ногах. Поэтому победителя встречи определяли судьи. К сожалению, судейские записки были в пользу Ортиса – дважды 114:112 и ничья 113:113.

Сергей Богачук потерял титул "временного" чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе.

Видеообзор боя Богачук – Ортис

Интересно, что в бою против Дэвиса 21 декабря Богачук победил соперника техническим нокаутом в 6-м раунде и стал обязательным претендентом на пояс чемпиона мира WBC. Хотя поединок мог закончиться еще во 2-м раунде, когда Богачук отправил оппонента в нокдаун, из которого Дэвис смог выйти.

Отметим, что действующим обладателем пояса WBC в первом среднем весе является Себастьян Фундора из США.