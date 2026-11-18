Украинский боксер Александр Усик может провести громкий поединок в Великобритании в 2027 году. На нашего спортсмена положил глаз непобедимый британец Виддал Райли, который хотел бы встретиться с украинцем на лондонском стадионе "Тоттенхэм".

Идею такого противостояния поддержал промоутер Райли Калле Зауэрланд. Об этом сообщает Boxing News.

Усик может провести громкий бой в Лондоне

Он даже назвал желаемое место и ориентировочные сроки проведения поединка.

Усик. "Тоттенхэм Стэдиум". 2027 год. Вперед! Я бы с удовольствием организовал этот бой в следующем году, но сначала нам нужно завоевать титул IBF, чтобы иметь весомые аргументы для переговоров,

– заявил Зауэрланд.

Таким образом, британская сторона рассматривает потенциальный поединок с Усиком как одну из главных целей на 2027 год. В то же время для реализации этого замысла Райли сначала необходимо завоевать чемпионский пояс IBF.

К чему готовится Усик

Напомним, Усик рассматривает возможность возвращения в первый тяжелый вес (крузервейт). Одним из самых громких вариантов для украинца является объединительный поединок с непобедимым американцем Дэвидом Бенавидесом.

В то же время ситуация с титульным маршрутом остается открытой. Среди претендентов на пояс IBF также числится новозеландец Дэвид Ника, занимающий первое место в рейтинге.

В 2027 году Усик рассматривает несколько громких вариантов для продолжения карьеры. Украинец ранее заявлял о намерении провести еще несколько поединков, которые могут стать финальным этапом его выступлений на профессиональном ринге.