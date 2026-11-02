Усик получил предупреждение после сенсационного решения о своей карьере

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Торнберри отметил, что его команда уже установила контакт с менеджментом украинца. По словам тренера, 31-летний Ника готов принять этот вызов без колебаний, поскольку для него это грандиозная возможность заявить о себе на весь мир, пишет AAP.

Команда Дэвида Ники готова к бою с Усиком

В то же время сторона обязательного претендента готова рассмотреть вариант с переносом поединка ради проведения боя между Усиком и Джеем Опетаей. Однако австралийский специалист подчеркнул, что это возможно только при одном условии: Дэвид Ника должен гарантированно сохранить за собой статус обязательного претендента по линии IBF.

Торнберри также добавил, что возвращение в более низкую весовую категорию после длительного пребывания в супертяжелом весе – это серьезный риск для украинца.

Исторически сложилось так, что никто не выглядит хорошо после возвращения в свою прежнюю категорию. Они сбрасывают вес и говорят: "О, черт, здесь совсем другой алгоритм, чем тот, к которому я привык". Так что посмотрим– отметил он.

Напомним, что Усик после своей победы над Рико Верховеном в мае официально отказался от всех титулов в супертяжелом весе.

Главной целью украинца в первом тяжелом весе является поединок против чемпиона WBA и WBO Давида Бенавидеса, который запланирован ориентировочно на 2027 год. Однако для возвращения в крузервейт команда Усика рассматривает вариант розыгрыша вакантного пояса IBF.