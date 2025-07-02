Как братья Кличко подрались между собой в ринге: легендарное видео

Есть немало боев в мире бокса, который не имеет статус нереального. Одним из таких поединков была встреча Владимира и Виталия Кличко.

Увидеть такой поединок желал не один миллион болельщиков. Выдающиеся украинские братья в мире бокса так и не сошлись на ринге в официальном бою, сообщает 24 Канал.

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Спарринг братьев Кличко

Правда, в интернете есть одно видео, в котором Владимир и Виталий сошлись в одном ринге. Братья встретились в спарринге.

Оба брата объясняли, почему никто никогда не увидит их очную битву. Владимир уверял, что он вместе с братом не хотят волновать свою маму. В то же время Кличко-младший настаивал на разделении титулов.

Напомним, что Виталий закончил карьеру в 2012-м году. На профи-ринге Кличко-старший провел 47 боев: 45 побед (41 – нокаутом) и 2 поражения. С июня 2014-го является мэром Киева.

Зато Владимир повесил перчатки на гвоздь в конце апреля 2017-го. Перед этим Кличко-младший проиграл Энтони Джошуа. Это поражение стало для украинца 5-м в профессионалах. Всего провел 69 поединков, в которых одержал 64 победы (54 – нокаутом). Владимир может еще вернуться в ринг ради рекорда Джорджа Формана, который в возрасте 45 лет стал самым возрастным чемпионом мира.