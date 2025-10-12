Также 11 октября в ринг вернулся Карен Чухаджян. Поединок украинского боксера состоялся в рамках шоу в латвийской Риге.

29-летний украинский боксер встретился с аргентинцем Джоэлем Маркосом Мафауадой. На кону стояли титулы IBF International и WBO International в полусреднем весе, информирует 24 Канал.

Смотрите также Окровавленный Постол завоевал титул в Киеве: победное видео

Как закончился бой Карена Чухаджяна?

Уже во втором раунде поединок был досрочно завершен. Мафауада не устоял перед серией мощных ударов Чухаджяна. После которых аргентинский боксер оказался на канвасе ринга.

Джоэль попытался продолжить бой, поднявшись на ноги. Но судья не позволил продолжить поединок аргентинцу, сигнализировав досрочную победу Карена Чухаджяна.

Видео нокаута от Чухаджяна

Это уже вторая победа украинского боксера в 2025-м году. В мае этого года Чухаджян одолел другого представителя аргентинского бокса Кристиана Хавьера Аялу. Также это вторая победа подряд для Карена после болезненного поражения от Джарона Энниса в титульном поединке.

К слову. По данным BoxRec, за спиной Карена Чухаджяна 26 побед (14 – нокаутом) при 3-х поражениях.

Отметим, что также 11 октября, но в Киеве свой бой провел Ярослав Харциз. Харьковчанин эффектно победил нокаутом во втором раунде Франко Андреаса Кахала. Перед этим аргентинец аж четыре раза оказался в нокдауне.