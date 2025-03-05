Отменили топовый мегафайт года: известна неожиданная причина срыва боя

Уже 5 апреля на арене "Co-Op Live Arena" в английском городе Манчестер состоится большой вечер бокса. В рамках боксерского события должен был состояться поединок между Диллианом Уайтом и Джо Джойсом.

Однако противостояния Джо Джойса и Диллиана Уайта не будет. Бой отменили из-за неожиданной травмы Уайта, которую он получил во время одной из тренировок, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Еще минус один топовый бой

Поэтому 36-летнему британскому боксеру пришлось сняться с поединка. Боксеры уже даже успели провести первую дуэль взглядов.

Напомним, что последний раз Уайт выходил в ринг в середине декабря прошлого года. Диллиан досрочно победил ганца Эбенезере Теттеха, который снялся с боя после седьмого раунда. За спиной Уайта 33 проведенных боя, в которых он одержал 30 побед (20 – нокаутом), а также потерпел три поражения (от Энтони Джошуа, Александра Поветкина и Джермейна Франклина).

К слову. 1 марта Джо Джойс должен был провести бой против Патрика Корте. За несколько дней до поединка британец отказался от поединка.

Что касается Джойса, то Джо в июле 2024-го года проиграл Дереку Чисоре. Это поражение стало третьим в карьере Джозефа. 39-летний британец провел на профи-ринге 19 поединков, в которых оформил 16 побед (14 – нокаутом).