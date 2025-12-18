Сколько заработают Джошуа и Пол за бой: у кого больший гонорар

Энтони Джошуа в ночь с 19-го на 20-е декабря 2025 года наконец вернется на ринг. Британский супертяжеловес встретится с блогером-боксером Джейком Полом.

Противостояние состоится в американском городе Майами. Это будет официальный поединок, но на кону не будет стоять ни один титул, но заработки боксеров за него будут очень солидными, информирует 24 Канал.

Какие гонорары за бой Пол – Джошуа?

Официальные гонорары не были раскрыты. Зато есть несколько инсайдов относительно ориентировочных сумм от британских СМИ.

По их данным, оба боксера пополнят свои кошельки гарантированной суммой в виде 50 миллионов долларов. Однако это далеко не финальная сумма заработка обоих боксеров. К примеру, Джошуа может заработать за этот бой около 60 миллионов долларов. Его доход включает фиксированный гонорар и бонус за просмотры.

Зато Пол-младший может получить от 75-ти до 100-та миллионов долларов. Джейк имеет определенное преимущество над британским супертяжем из-за того, что он является совладельцем промоутерской компании MVP и участвует в распределении коммерческих доходов, в частности от сделки с Netflix.

Где и когда смотреть противостояние?

В прямом эфире бой Пол – Джошуа покажет платформа Netflix. Для просмотра вечера бокса необходимо будет иметь подписку на подписки – от "Базовой" до "Премиум". Стоимость подписки стартует от 4,99 евро в месяц (ориентировочно от 250 гривен). Бесплатный просмотр не предусмотрен.

Трансляция основного карда боксерского шоу в Майами начнется в 03:00 (по Киеву). Бой Пол – Джошуа начнется не раньше 07:00 утра 20 декабря (по киевскому времени).

Что известно о бое Пол – Джошуа?