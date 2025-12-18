Уже 19 декабря 2025 года Энтони Джошуа наконец вернется в ринг после более чем годичного перерыва без официальных боев. Накануне британец провел открытую тренировку, а в его углу присутствовал украинский наставник Егор Голуб, который привел Дениса Беринчика к чемпионскому поясу, пишет 24 Канал со ссылкой на FightHype.com.

Стоит узнать Пол – Джошуа: какой прогноз и кто фаворит боя в Майами

Кто из украинцев был замечен в углу Джошуа?

Кроме него в углу Эй Джея также присутствовал Сергей Лапин, директор команды Александра Усика.

Напомним, что Джошуа решил подготовиться к бою с Джейком Полом с командой непобедимого украинца Усика.

Видео открытой тренировки Джошуа

Что команда Усика изменила в Джошуа?

В комментарии BoxingScene Энтони признался, чему научился у команды Усика. И это идет речь не о боксерских навыках.

"Возможно, то, что я стал больше молиться – и это важно. Я научился этому от команды, осознал важность молитвы. Так что да, для меня это важно. Теперь я молюсь больше", – сказал британец.

Отметим, что также с Джошуа работает польский тренер Якуб Хицки, который является наставником по физической подготовке Усика. А все хорошо видели, насколько Александр вынослив во время боев, а это заслуга непосредственно поляка.

Что известно о бое Пол – Джошуа?