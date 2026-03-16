Аналитик Гарет Дэвис сообщил, что Фьюри подписал контракт на бой с Энтони Джошуа, сообщает TalkSPORT Boxing. На данный момент известно, что поединок будет показан на платформе Netflix, с которой сотрудничает Тайсон.
Когда состоится бой Фьюри – Джошуа?
По информации Дэвиса, противостояние Фьюри – Джошуа "точно состоится". Вероятно, боксеры проведут поединок в конце 2026 года или уже в 2027 году.
В то же время аналитик сообщил, что "Эй-Джей", который в 2017 году нокаутировал Кличко, проведет промежуточный бой перед тем, как выйти на ринг против Фьюри. Вероятно, Джошуа, который в декабре 2026 года попал в ДТП, вернется в июне – июле.
Ранее Фрэнк Уоррен, промоутер Фьюри, подтвердил, что Тайсон готов к поединку с Джошуа. Однако он поставил под сомнение готовность "Эй-Джея".
Джошуа – Фьюри: что известно о бое?
- Поединок британцев планировали организовать несколько лет назад, когда Фьюри удерживал титул WBC, а Джошуа владел поясами WBO, WBA и IBF. Однако оба спортсмена проиграли все титулы Александру Усику.
- Эдди Хирн, промоутер Джошуа, недавно рассказал, что бой с Фьюри планировали на август 2026 года. Однако смертельная авария в Нигерии, в которую попал Энтони, помешала поединку. По словам промоутера, теперь противостояние зависит от того, сможет ли Джошуа вернуться в спорт после трагедии.
- Добавим, что предыдущий бой "Эй-Джея" состоялся в декабре 2025 года, когда он брутально нокаутировал Джейка Пола. По данным BoxRec, Джошуа выиграл 29 боев на профессиональном ринге и имеет в пассиве 4 поражения.
- Что касается Фьюри, то британец ранее сказал, что авария с Джошуа повлияла на его решение вернуться в спорт, пишет Sky Sports. Также "Цыганский король" не оставляет надежд провести третий поединок против Усика.