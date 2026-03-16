Аналитик Гарет Дэвис сообщил, что Фьюри подписал контракт на бой с Энтони Джошуа, сообщает TalkSPORT Boxing. На данный момент известно, что поединок будет показан на платформе Netflix, с которой сотрудничает Тайсон.

Когда состоится бой Фьюри – Джошуа?

По информации Дэвиса, противостояние Фьюри – Джошуа "точно состоится". Вероятно, боксеры проведут поединок в конце 2026 года или уже в 2027 году.

В то же время аналитик сообщил, что "Эй-Джей", который в 2017 году нокаутировал Кличко, проведет промежуточный бой перед тем, как выйти на ринг против Фьюри. Вероятно, Джошуа, который в декабре 2026 года попал в ДТП, вернется в июне – июле.

Ранее Фрэнк Уоррен, промоутер Фьюри, подтвердил, что Тайсон готов к поединку с Джошуа. Однако он поставил под сомнение готовность "Эй-Джея".

