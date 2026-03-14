Глава Queensberry Promotions отметил, что после апрельского боя бывший чемпион мира намерен провести еще один яркий поединок в августе или сентябре. Об этом сообщает DAZN.
Смотрите также "Разнести вдребезги": Фьюри включил Усика в свои планы на 2026 год
Что сказал Уоррен о бое Фьюри – Джошуа?
Уоррен подчеркнул, что Фьюри полностью сосредоточен на боксе и восстановлении утраченных позиций в супертяжелом весе. Главной задачей команды остается проведение крупных мероприятий, в частности возможного мегафайта с Энтони Джошуа, если он согласится выйти на ринг.
По его словам, Тайсон четко понимает, чего хочет от своей карьеры.
Я не думаю, что Джошуа будет готов, но если он захочет драться, Тайсон готов. Если нет, Тайсон захочет провести большой бой в августе или сентябре. Именно этого он хочет,
– отметит Уоррен.
В прошлом году Тайсон был занят своим телесериалом, другими обязательствами и документальным проектом, тогда как этот год он посвящает возвращению на первое место и полностью сосредоточен на своей карьере.
Что известно о Тайсоне Фьюри и Энтони Джошуа?
Фьюри, известный как "Цыганский король", прославился победами над такими соперниками, как Деонтей Уайлдер, и долго удерживал титул чемпиона мира по версии WBC. Однако в последние годы Фьюри проиграл две ключевые встречи Александром Усиком и объявил о нескольких уходах из бокса, прежде чем снова вернуться в ринг в 2026 году после очередной "пенсии".
По информации Sky Sports, Джошуа, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе. Он пережил как большие победы, так и сложные поражения – в частности от Усика, после чего пытался вернуть форму, включая победу над Джейком Полом в 2025 году.