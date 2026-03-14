Глава Queensberry Promotions отметил, что после апрельского боя бывший чемпион мира намерен провести еще один яркий поединок в августе или сентябре. Об этом сообщает DAZN.

Что сказал Уоррен о бое Фьюри – Джошуа?

Уоррен подчеркнул, что Фьюри полностью сосредоточен на боксе и восстановлении утраченных позиций в супертяжелом весе. Главной задачей команды остается проведение крупных мероприятий, в частности возможного мегафайта с Энтони Джошуа, если он согласится выйти на ринг.

По его словам, Тайсон четко понимает, чего хочет от своей карьеры.

Я не думаю, что Джошуа будет готов, но если он захочет драться, Тайсон готов. Если нет, Тайсон захочет провести большой бой в августе или сентябре. Именно этого он хочет,

– отметит Уоррен.

В прошлом году Тайсон был занят своим телесериалом, другими обязательствами и документальным проектом, тогда как этот год он посвящает возвращению на первое место и полностью сосредоточен на своей карьере.

