Сначала сообщалось, что Энтони Джошуа находится в стабильном состоянии и не получил значительных травм. Зато портал GB News уверяет, что повреждения британского боксера, которые он получил в результате смертельной аварии, могут быть значительно серьезнее, чем говорили в официальных органах, передает 24 Канал.

Как авария может повлиять на карьеру Джошуа?

По информации издания, это ДТП может сорвать будущие планы Эй Джея в боксе. Сообщается, что Джошуа имеет возможные повреждения ребер и колена, что может сорвать его вероятную британскую битву против Тайсона Фьюри.

Отметим, что промоутерская компания Matchroom Boxing сообщила, что Джошуа продолжит находиться под наблюдением врачей.

Когда анонсировали бой Джошуа – Фьюри?

Промоутер Фрэнк Уоррен в комментарии Ringside Toe2Toe назвал возможный дедлайн боя британцев. Известный функционер заговорил об августе – сентябре 2026 года.

"Думаю, если бой и произойдет, то именно тогда. Но надо помнить, что Эй Джей снова сменил тренера. Он захочет привыкнуть к новому штабу. Там люди, которые, очевидно, хорошо знают и Тайсона, и Джошуа, ведь работают с Усиком", – говорил Уоррен.

Напомним, что Энтони бросил вызов Тайсону после своей крайней победы над Джейком Полом 20 декабря 2025 года. Джошуа призвал "Цыганского короля" браться от слов к действиям.

Что известно о смертельном ДТП?