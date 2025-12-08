Британский боксер будет драться против Джейка Пола. Александр Усик поделился мыслями о том, сколько раундов продлится бой, сообщает 24 канал со ссылкой на All The Smoke Boxing.

Сколько продлится бой Пол – Джошуа?

Усик отметил, что бой Пол – Джошуа это просто много денег и шоу. Со спортивной точки зрения этот поединок не интересен.

Украинский боксер подчеркнул, что Джошуа олимпийский чемпион, а Пол просто блогер и спортсмен.

По моему мнению – один раунд. Я с Энтони дважды дрался, его джеб... Посмотрите (показывает на брови – 24 канал) Это от его джеба. Бум,

– сказал Усик.

Ранее Пол высказался о бое с Джошуа. Американский блогер выступил с довольно громким заявлением.

Что Пол сказал о бое с Джошуа?

В интервью The Ring Пол заявил, что имеет стопроцентную готовность к поединку против Джошуа. Он заявил, что британскому боксеру придется его убить, чтобы одержать победу.

"Я выйду и удивлю мир. Я знаю, что это вызов, но я знаю, на что способен. Пусть он нанесет мне рассечений, пусть разобьет мне лицо. Но знаете что? Ему придется меня убить, чтобы остановить, потому что я серьезно готов умереть в ринге, чтобы выиграть этот бой", – высказался блогер.

Что известно о поединке Пол – Джошуа?