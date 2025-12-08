Александр Усик не стал называть своих земляков. Он выбрал между легендарными Мухаммедом Али и Шугаром Рэем Робинсоном, информирует 24 Канал со ссылкой на Boxing News Online.
Интересно Усик откровенно удивил выбором своего самого сложного соперника
Кто лучший боксер в истории для Усика?
Усик отдал предпочтение своему кумиру Али. Интересно, что Александр и Мухаммед родились в один день, но разные годы – 17 января.
Главное о Мухаммеде Али
Олимпийский чемпион-1960 в Риме, который дебютировал на профи-ринге в октябре того же года.
С тех пор Али одержал 56 побед (37 – нокаутом) при 5-ти поражениях (данные BoxRec).
Последний бой в профессионалах Мухаммед провел в 1981 году, когда проиграл Тревору Бербику из Канады. Это было второе подряд поражение для Али.
Член Зала боксерской славы.
С 1984-го боролся с болезнью Паркинсона.
3 июня 2016-го сердце легендарного боксера перестало биться. Ему было на тот момент 74 года.
Хотел бы Усик провести бой с Али?
В комментарии Fight Hub TV Усик признался, что хотел бы выйти в ринг против легендарного Али.
"С кем бы хотел встретиться на ринге? С величайшим – с Мухаммедом Али. Но хочу только поспарринговать, не драться", – откровенно рассказал украинский боксер.
Отметим, что победа в реванше над Даниэлем Дюбуа позволила Усику стать первым со времен Али боксером, которому удалось дважды стать абсолютным чемпионом мира в хевивейте.
Сейчас украинец не имеет официального назначения боя, но уже заявил, что в 2026-м хочет провести поединок против Деонтея Уайлдера. В команде американца поддержали такую идею, а в WBC готовы поддержать данный поединок. Вероятно, болельщики увидят данное противостояние в первой половине следующего года.
