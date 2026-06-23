"Один сильнее, другой – техничнее": экс-чемпион мира дал прогноз на бой Джошуа – Фьюри

Осенью ожидается поединок между британскими боксёрами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Этот бой уже вызвал немало обсуждений.

Бывший чемпион мира в среднем весе Билли Джо Сондерс поделился своими ожиданиями относительно боя между экс-чемпионами в супертяжелом весе. Об этом сообщает Boxing News Online.

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Какие ожидания у Сондерса от боя Джошуа – Фьюри?

Британский боксер проанализировал сильные стороны обоих звездных соперников. По словам Сондерса, Эй Джей имеет преимущество в физической силе и точности, тогда как "Цыганский король" превосходит тяжеловесов в мастерстве и скорости.

У каждого из них есть свои сильные стороны. Эй Джей сильнее физически и наносит более чистые удары, Тайсон — лучший боксер, более техничный и подвижный,

– отметил Сондерс.

Экс-чемпион убежден, что исход этого противостояния будет зависеть не от природных данных, а от тактической подготовки спортсменов.

Думаю, победит тот, кто сможет составить и реализовать лучший план на бой,

– подытожил боксер.

Когда должен состояться бой Джошуа – Фьюри?

Поединок запланирован на конец 2026 года, скорее всего – на ноябрь, однако точные дату и место организаторы объявят позже. Права на трансляцию боя получила стриминговая платформа Netflix. Долгое время в качестве основной площадки рассматривался лондонский стадион "Уэмбли", но впоследствии начали обсуждать возможный перенос мероприятия в США, в частности в Лас-Вегас.

До этого спортсмены проведут промежуточные поединки: Джошуа выйдет на ринг 25 июля против албанца Кристиана Пренги, а Фьюри запланировал бой на 1 августа в Дублине (Ирландия), хотя его соперник пока еще не определен.