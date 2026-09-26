"Люблю Усика, но": известный журналист удивил своей реакцией на бой Джошуа – Фьюри

Предстоящий бой между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа запланирован на 11 декабря в Кардиффе на арене Principality Stadium. На кону будет стоять титул WBA Super в супертяжелом весе.

Этот бой значительно масштабнее любого поединка Александра Усика. Об этом заявил инсайдер и журналист Дэн Рафаэль, комментируя официальный анонс встречи между двумя бывшими чемпионами мира.

"Усик даже близко не стоит"

Реагируя на скептические комментарии подписчиков в соцсети X, которые считают, что противостояние британцев уже утратило свою актуальность, Рафаэль высказал кардинально противоположное мнение.

Трансляция будет на Netflix в прямом эфире или в записи. И этот бой значительно масштабнее любого поединка Усика. Усик даже близко не стоит. Этот бой на голову выше любого боя Усика. И я говорю это, хотя очень люблю Усика,

– подчеркнул журналист.

Закулисные игры: Уайт и Аль-аш-Шейх отодвинули промоутеров

Рафаэль также обратил внимание на странную деталь в официальном пресс-релизе мероприятия. Среди организаторов боксерского вечера указаны лишь глава Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-аш-Шейх и президент UFC Дейна Уайт.

Никакого упоминания промоутеров Джошуа и Фьюри – Эдди Гирны из Matchroom и Фрэнка Уоррена из Queensberry. В пресс-релизе приведены лишь цитаты Аль-аш-Шейха и Уайта,

– отметил инсайдер.

Что будет с Муратом Гассиевым

Несмотря на то, что Рафаэль критически отнесся к решению выставить на кон пояс WBA Super, он заверил, что это никоим образом не повредит другому боксеру организации – россиянину Мурату Гассиеву, который де-факто вновь станет "обычным" чемпионом.

Его не повышали в статусе. Некуда повышать, если ты остаешься единственным чемпионом дивизиона. Для него это ничего не меняет. У него остается пояс WBA. О каком ущербе для Гассиева может идти речь? Никакого. У него не отобрали пояс. Он и впредь может зарабатывать деньги, защищая свой титул,

– подытожил он.

Напомним, Фьюри уже успел подогреть интерес к предстоящему противостоянию громким заявлением в соцсетях. Боксер пообещал Джошуа "самый быстрый нокаут в истории", назвав его подбородок "хрупким". Официальная первая пресс-конференция спортсменов и традиционная дуэль взглядов состоятся 30 сентября в Лондоне.