На этот раз Фьюри не сдерживал эмоций и обвинил Джошуа в трусости. Соответствующий ролик боксер опубликовал на своей странице в инстаграме.

Какое обращение снова сделал Фьюри

Фьюри выразил возмущение тем, что Джошуа до сих пор затягивает с подписанием контракта на бой, несмотря на сумасшедшие финансовые перспективы.

"До сих пор жду, когда этот здоровенный говнюк согласится на бой за чертовски много денег. Не думаю, что для него дело в деньгах. По-моему, это все трусость и полное отсутствие яиц. Белый флаг, маленький сцикун. Я так жестко его нокаутирую, что вы не поверите. Это будет самый быстрый нокаут в истории. Его подбородок хрупче, чем у папады, просто бумажный. Он упадет от одного только дыхания", – заявил Тайсон.

"Цыганский король" также упомянул последние неудачи "Эй-Джея" на ринге, намекая на его уязвимость в стартовых трехминутках, и пообещал завершить противостояние мгновенно.

Я его вынесу. В двух последних настоящих боях он оказывался на настиле уже в первом раунде. Поединок с Джейком Полом я, конечно, не считаю. Я вынесу этого м****а за один раунд,

– подытожил боксер.

По предварительной информации, долгожданное британское дерби должно состояться 11 декабря на 80-тысячной арене Principality Stadium в Кардиффе (Уэльс).