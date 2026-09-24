Цього разу Ф'юрі не стримував емоцій і звинуватив Джошуа у боягузтві. Відповідний ролик боксер опублікував на своїй сторінці в інстаграм.

Яке звернення знову зробив Ф'юрі

Ф'юрі висловив обурення тим, що Джошуа досі затягує з підписанням контракту на бій, попри шалені фінансові перспективи.

"Досі чекаю, коли цей здоровенний гівнюк погодиться на бій за бісову вантажівку грошей. Не думаю, що для нього справа у грошах. На мою думку, це все боягузтво та повна відсутність яєць. Білий прапор, маленький сцикун. Я так жорстко його нокаутую, що ви не повірите. Це буде найшвидший нокаут в історії. Його підборіддя крихкіше за пападам, просто паперове. Він впаде від одного тільки подиху", – заявив Тайсон.

"Циганський король" також згадав останні невдачі "Ей-Джея" на рингу, натякаючи на його вразливість у стартових трихвилинках, і пообіцяв завершити протистояння миттєво.

Я його винесу. У двох останніх справжніх боях він опинявся на настилі вже в першому раунді. Поєдинок із Джейком Полом я, звісно, не рахую. Я винесу цього м****а за один раунд,

– підсумував боксер.

За попередньою інформацією, довгоочікуване британське дербі має відбутися 11 грудня на 80-тисячній арені Principality Stadium у Кардіффі (Уельс).