Журналист и инсайдер Крис Менникс в эфире DAZN заявил, что стороны уже находятся на заключительном этапе переговоров. На данный момент в качестве основной даты проведения поединка называют 11 декабря. Местом встречи должен стать стадион "Principality" в Кардиффе (Уэльс).

Когда состоится бой Джошуа – Фьюри

Несмотря на альтернативные предложения организовать мероприятие в Нью-Йорке в ноябре, сторона Джошуа и промоутер Эдди Хирн настояли на проведении противостояния двух самых больших звезд британского бокса именно на территории Великобритании. На данный момент все заинтересованные стороны согласились с этим вариантом.

Напомним, что летом оба соперника провели успешные разминочные поединки после предыдущих неудач. Фьюри в июле досрочно победил Мариуша Ваха на турнире в Таиланде. Джошуа в том же месяце в Саудовской Аравии дважды побывал в нокдауне уже в первом раунде, однако сумел переломить ход драматичного боя и нокаутировал Кристиана Пренгу во втором раунде.

Ожидается, что Всемирный боксерский совет (WBC) присвоит этому поединку статус финального элиминатора. Победитель поединка Джошуа – Фьюри станет обязательным претендентом на титул чемпиона мира, которым в настоящее время владеет немецкий боксер Агит Кабаел.