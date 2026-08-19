Всемирная боксерская Рада (WBC) готова присвоить особый статус поединку между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Об этом заявил президент организации Маурисио Сулейман в комментарии для Betway Insider.

Какой статус будет иметь бой Фьюри – Джошуа

По словам главы WBC, Рада без колебаний утвердит этот бой в качестве финального элиминатора. Главным аргументом для этого является то, что Фьюри в настоящее время занимает первую строчку в рейтинге дивизиона. Победитель противостояния получит первоочередное право на поединок с действующим обладателем пояса WBC Кабаелом.

WBC однозначно санкционирует этот бой в качестве финального элиминатора, поскольку Тайсон Фьюри является первым номером рейтинга в этом дивизионе. Наша организация будет гордиться участием в продвижении такого поединка. Они оба – выдающиеся бойцы, а Тайсон – один из самых выдающихся послов WBC за всю историю,

– отметил Сулейман.

Также президент WBC напомнил об истории взаимоотношений организации с Джошуа. Рада была первым, кто включил британца в свои рейтинги в начале его профессиональной карьеры, где он занимал второе место и владел титулом WBC International. Несмотря на то, что впоследствии Джошуа пошел по пути других боксерских организаций (в частности, завоевал титул IBF в бою с Чарльзом Мартином), Сулейман считает, что сейчас настал идеальный момент для возвращения Энтони к боям по версии WBC.

Поединок Джошуа – Фьюри: последние и актуальные новости

Бой запланирован на пятницу, 20 ноября. Наиболее вероятным местом проведения на данный момент считается Madison Square Garden в Нью-Йорке, США. Ожидается, что официальные детали объявят до конца августа. Промоутеры планируют представить поединок на фоне одной из известных архитектурных достопримечательностей Великобритании. Фьюри также подогрел интерес болельщиков в соцсетях, заявил, что официальное объявление состоится "в ближайшие дни".