Всесвітня боксерська рада (WBC) готова надати особливий статус поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Про це заявив президент організації Маурісіо Сулейман у коментарі для Betway Insider.

Який статус матиме бій Ф'юрі – Джошуа

За словами очільника WBC, рада без вагань затвердить цей бій як фінальний елімінатор. Головним аргументом для цього є те, що Ф'юрі наразі посідає першу сходинку в рейтингу дивізіону. Переможець протистояння отримає першочергове право на поєдинок із чинним володарем пояса WBC Кабаєлом.

WBC абсолютно точно санкціонує цей бій як фінальний елімінатор, оскільки Тайсон Ф'юрі є першим номером рейтингу в дивізіоні. Наша організація буде пишатися участю у просуванні такого поєдинку. Вони обидва – видатні бійці, а Тайсон – один із найвидатніших амбасадорів WBC за всю історію,

– зазначив Сулейман.

Також президент WBC пригадав історію взаємин організації з Джошуа. Рада була першою, хто включив британця до своїх рейтингів на початку його професійної кар'єри, де він посідав друге місце та володів титулом WBC International. Попри те, що згодом Джошуа пішов шляхом інших боксерських організацій (зокрема, завоював титул IBF у бою з Чарльзом Мартіном), Сулейман вважає, що зараз настав ідеальний час для повернення Ентоні до боїв за лінійкою WBC.

Поєдинок Джошуа – Ф'юрі: останні та актуальні новини

Бій запланований на п'ятницю, 20 листопада. Найімовірнішим місцем проведення наразі вважається Madison Square Garden у Нью-Йорку, США. Очікується, що офіційні деталі оголосять до кінця серпня. Промоутери планують представити поєдинок на тлі однієї з відомих архітектурних пам'яток Великої Британії. Ф'юрі також підігрів інтерес уболівальників у соцмережах, заявивши, що офіційне оголошення відбудеться "найближчими днями".