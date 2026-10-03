В связи со скандалом вокруг боя Фьюри – Джошуа сделали первое заявление

Руководитель Zuffa Boxing и президент UFC Дайна Уайт отреагировал на критику в связи со своим отсутствием на первой официальной пресс-конференции в Лондоне. Мероприятие было посвящено предстоящему поединку между бывшими чемпионами мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

В интервью MMA Fighting функционер объяснил причину. По словам Уайта, он пропустил мероприятие из-за слишком плотного графика.

Уайт о бое Фьюри – Джошуа: что он сказал

Он также прошёлся по британского промоутера Эдди Гирна, который обвинил Уайта в игнорировании продвижения поединка.

Вчера у меня был Contender Series, а сегодня я должен был быть здесь, в Юте. Я много летаю, но это слишком тяжелая поездка. Я не просто занимаюсь промоушеном боя, мы его продюсируем. UFC будет продюсировать это шоу. Я не понимаю, как это может быть PR-катастрофой. Я прав,

– пояснил глава UFC.

Уайт также опроверг слова Гирна о том, что Zuffa Boxing и UFC не принимают активного участия в организации этого мероприятия. По словам Дейни, разница между ними заключается в том, что Гирн слишком сосредоточен на собственной публичности.

Слова Гирна? Я лгал? Разве я не промоутер? Разве я не продюсирую весь этот чертов турнир? Ответ – так. Я думаю, разница между мной и Эдди заключается в том, что Эдди пытается выиграть какую-то PR-битву. Эдди любит появляться в интервью. Он любит много говорить, а болтовня втянет тебя в чертовы проблемы,

– подытожил Уайт.

Напомним, что британский поединок между Фьюри и Джошуа запланирован на 11 декабря в Кардиффе. Победитель поединка получит специально созданный пояс "Битва за Британию", а также титул чемпиона мира по версии WBA Super. Накануне боксеры уже провели первую совместную встречу и традиционную дуэль взглядов в Лондоне.