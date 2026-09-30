Об этом в интервью ютуб-каналу Pro Boxing Fans рассказал бывший чемпион мира и эксперт Джонни Нельсон. Он прокомментировал предстоящий поединок Фьюри и Джошуа, запланированный на 11 декабря в Кардиффе.

Почему Фьюри потерпел поражение от Усика

По его словам, психологическое противостояние начнется уже 30 сентября на первой пресс-конференции в Лондоне. Эксперт отметил, что Фьюри хорошо умеет давить на соперников, однако его методы действуют далеко не на всех.

Он подчеркнул, что в дилогии против Усика фирменный трэш-ток британца потерпел полное фиаско. Главным щитом украинца стали языковой барьер и спокойствие.

Когда из-за трудностей перевода смысл слов терялся, Фьюри не мог действовать эффективно. Так было с Усиком: что бы Тайсон ни говорил, это просто не доходило до Александра, либо Усик мастерски притворялся, что ничего не понимает. Фьюри так и не смог убедить себя в том, что проник в голову украинцу или разозлил его. А для Тайсона это критически важно,

– пояснил Нельсон.

Поединок с Кличко: старые трюки "Цыганского короля"

Эксперт предупреждает команду Джошуа, ведь Энтони, в отличие от Усика, прекрасно понимает английский и гораздо более уязвим к провокациям. Нельсон призвал "Эй-Джея" "замолчать" и позволить говорить своему промоутеру Эдди Гирну, иначе Фьюри уничтожит его еще до выхода на ринг, так же, как когда-то Кличко в 2015 году.

Тогда британец фактически устроил психологический террор украинскому чемпиону, требуя в последний момент заменить слишком мягкое покрытие ринга и угрожая отменой боя.

Не удивляйтесь, если он снова применит тот старый трюк с Кличко. Помните эпопею с настилом? Теперь в игре новые нюансы: кто выйдет первым, или же они появятся вместе? Если по контракту Фьюри должен выходить первым, он может в день боя запереться в раздевалке и заявить: "Я не выйду, пока первым не выйдет Джошуа. И что вы мне сделаете?". Он будет намеренно тянуть время, чтобы заставить соперника перегореть во время ожидания. Эти игры не прекратятся, пока не прозвучит гонг,

– подытожил эксперт.

Напомним, что на кону будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии WBA Super в супертяжелом весе. Трансляция поединка состоится на платформе Netflix.