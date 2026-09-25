Бой Фьюри – Джошуа получит титульный статус: что поставлено на кон

Боксерские болельщики наконец получили официальное подтверждение долгожданного поединка между британскими боксерами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри. Бой запланирован на 11 декабря и пройдет на 80-тысячной арене Principality Stadium в Кардиффе (Уэльс).

В поединке бывших чемпионов мира на кону будет стоять титул WBA Super в супертяжелом весе. Как сообщает The Ring, информацию о поединке обнародовал журналист и известный инсайдер Майк Коппинджер.

За какой пояс будут сражаться Фьюри и Джошуа

Титул WBA Super в настоящее время связан с Муратом Гассиевым, который владеет регулярным поясом WBA в супертяжелом весе. В то же время Александр Усик остается чемпионом по версии The Ring.

Фьюри и Джошуа в этом году договорились о личной встрече, однако долгое время стороны не могли определить дату и место проведения боя. Среди возможных вариантов назывался "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке, однако в итоге поединок состоится в Великобритании.

Перед встречей оба боксера провели по одному промежуточному поединку. Джошуа одержал победу над Кристианом Пренгой, дважды побывав в нокдауне в первом раунде, а уже во втором нокаутировал соперника.

Фьюри в своем последнем бою победил польского спортсмена Мариуша Ваха.

Официальным транслятором встречи станет глобальная стриминговая платформа Netflix.